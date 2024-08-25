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«Это унижает не только Францию, но и весь мир»: Сноуден высказался о задержании Дурова
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Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США отметил, что арест бизнесмена — посягательство на свободу слова undefined
Новости

«Это унижает не только Францию, но и весь мир»: Сноуден высказался о задержании Дурова

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США отметил, что арест бизнесмена — посягательство на свободу слова

Арест сооснователя Telegram Павла Дурова является посягательством на основные права человека и на свободу слова. Об этом заявил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.


«Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до захвата заложников в качестве средства получения доступа к частной переписке», — написал он в соцсети Х.


Сноуден подчеркнул, что «это унижает не только Францию, но и весь мир».


Дурова задержали в аэропорту в пригороде Парижа вечером 24 августа. Он прилетел туда на частном джете из Азербайджана.


Предпринимателю из России, который на протяжении многих лет живет за границей, грозит порядка 20 лет тюрьмы.

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#дуров #задержание дурова #эдвард сноуден
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