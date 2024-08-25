«Это унижает не только Францию, но и весь мир»: Сноуден высказался о задержании Дурова

Арест сооснователя Telegram Павла Дурова является посягательством на основные права человека и на свободу слова. Об этом заявил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.





«Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до захвата заложников в качестве средства получения доступа к частной переписке», — написал он в соцсети Х.





Сноуден подчеркнул, что «это унижает не только Францию, но и весь мир».





Дурова задержали в аэропорту в пригороде Парижа вечером 24 августа. Он прилетел туда на частном джете из Азербайджана.





Предпринимателю из России, который на протяжении многих лет живет за границей, грозит порядка 20 лет тюрьмы.