«Известия»: В МИД Франции отказались комментировать задержание Дурова

«В соответствии с принципом независимости правосудия во Франции французское правительство никак не комментирует ситуацию с господином Дуровым», — цитирует СМИ представителей МИД страны.





В дипведомстве пообещали переадресовать соответствующий вопрос в в органы судебной власти страны, указали «Известия».





Вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа был задержан сооснователь Telegram, предприниматель и миллиардер Павел Дуров. Задержание вызвало реакцию в России и во всем мире. Об инциденте высказались Илон Маск, Shaman, депутат Госдумы Виталий Милонов и многие другие.





Дурову может грозить до 20 лет заключения. Сообщалось, что в ближайшее время должен состояться суд над предпринимателем.