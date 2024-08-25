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«Известия»: В МИД Франции отказались комментировать задержание Дурова
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Дипломаты сослались на принцип независимости правосудия, подчеркивает издание undefined
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«Известия»: В МИД Франции отказались комментировать задержание Дурова

Дипломаты сослались на принцип независимости правосудия, подчеркивает издание

Министерство иностранных дел Франции отказалось комментировать задержание основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщают «Известия». 

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«В соответствии с принципом независимости правосудия во Франции французское правительство никак не комментирует ситуацию с господином Дуровым», — цитирует СМИ представителей МИД страны. 


В дипведомстве пообещали переадресовать соответствующий вопрос в в органы судебной власти страны, указали «Известия». 


Вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа был задержан сооснователь Telegram, предприниматель и миллиардер Павел Дуров. Задержание вызвало реакцию в России и во всем мире. Об инциденте высказались Илон Маск, Shaman, депутат Госдумы Виталий Милонов и многие другие. 


Дурову может грозить до 20 лет заключения. Сообщалось, что в ближайшее время должен состояться суд над предпринимателем. 

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