«Известия»: В МИД Франции отказались комментировать задержание Дурова

Министерство иностранных дел Франции отказалось комментировать задержание основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщают «Известия».
«В соответствии с принципом независимости правосудия во Франции французское правительство никак не комментирует ситуацию с господином Дуровым», — цитирует СМИ представителей МИД страны.
В дипведомстве пообещали переадресовать соответствующий вопрос в в органы судебной власти страны, указали «Известия».
Вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа был задержан сооснователь Telegram, предприниматель и миллиардер Павел Дуров. Задержание вызвало реакцию в России и во всем мире. Об инциденте высказались Илон Маск, Shaman, депутат Госдумы Виталий Милонов и многие другие.
Дурову может грозить до 20 лет заключения. Сообщалось, что в ближайшее время должен состояться суд над предпринимателем.