Папа римский высказался против запрета УПЦ на Украине

Папа римский Франциск после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским закона об Украинской православной церкви (УПЦ) заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена.





Такое заявление понтифик сделал по завершении воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. Папа римский отметил, что у верующих должна быть возможность молиться в том месте, которое они считают своей церковью.





«Пожалуйста, да не будет упразднена напрямую или косвенно никакая христианская церковь. Церкви трогать нельзя», — сказал он.