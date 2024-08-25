Посольство России во Франции потребовало от Парижа обеспечить защиту прав Дурова

Посольство России во Франции потребовало от властей обеспечить соблюдение прав задержанного Павла Дурова, однако пока Париж уклоняется от взаимодействия по этому вопросу. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.





Представители посольства подчеркнули, что после появления новостей о задержании Дурова «незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ».





«По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу», — сообщили в дипмиссии (цитата по ТАСС). В пресс-службе указали, что находятся в контакте с адвокатом Дурова.





Вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа был задержан сооснователь Telegram, предприниматель и миллиардер Павел Дуров. Задержание вызвало реакцию в России и во всем мире. Об инциденте высказались Илон Маск, Shaman, депутат Госдумы Виталий Милонов и многие другие.





По данным телеканала TF1, у жандармов был ордер на обыск на основании предварительного расследования. Запрос на его розыск сделало управление страны по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.