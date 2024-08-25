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Посольство России во Франции потребовало от Парижа обеспечить защиту прав Дурова
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Французская сторона уклоняется от взаимодействия по этому вопросу, подчеркнули в дипмиссии undefined
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Посольство России во Франции потребовало от Парижа обеспечить защиту прав Дурова

Французская сторона уклоняется от взаимодействия по этому вопросу, подчеркнули в дипмиссии

Посольство России во Франции потребовало от властей обеспечить соблюдение прав задержанного Павла Дурова, однако пока Париж уклоняется от взаимодействия по этому вопросу. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства. 


Представители посольства подчеркнули, что после появления новостей о задержании Дурова «незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ». 


«По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу», — сообщили в дипмиссии (цитата по ТАСС). В пресс-службе указали, что находятся в контакте с адвокатом Дурова. 


Вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа был задержан сооснователь Telegram, предприниматель и миллиардер Павел Дуров. Задержание вызвало реакцию в России и во всем мире. Об инциденте высказались Илон Маск, Shaman, депутат Госдумы Виталий Милонов и многие другие. 


По данным телеканала TF1, у жандармов был ордер на обыск на основании предварительного расследования. Запрос на его розыск сделало управление страны по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

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