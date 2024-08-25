В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области 5800 военных и 72 танка

В Минобороны сообщили, что всего за время боев на Курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 5800 военнослужащих и 72 танка.





Украинская армия за минувшие сутки пыталась вести атаки в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное Курской области, информировали в Минобороны.





По данным ведомства, ВСУ потеряли 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин. Также российские военные уничтожили семь автомобилей, артиллерийское орудие, одну единицу инженерной техники, две станции РЭБ и РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68.





В Курской области также были отражены атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Вишневки, Погребков и Спального, противник потерял до 40 человек. Общие потери ВСУ в этом регионе за сутки составили более 300 военнослужащих, добавили в ведомстве.