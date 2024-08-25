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В Москве мужчина выбросил женщину и грудного ребенка из окна квартиры на 16-м этаже, они погибли
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На месте инцидента работают спецслужбы undefined
Новости

В Москве мужчина выбросил женщину и грудного ребенка из окна квартиры на 16-м этаже, они погибли

На месте инцидента работают спецслужбы

Мужчина выбросил из окна дома женщину и ребенка, оба погибли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве. Отмечается, что по факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело.


«Вблизи жилого дома, расположенного по улице Красноказарменной в Москве, обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. В настоящее время следователи столичного [управления] СК работают на месте происшествия», — говорится в сообщении.


Собеседник агентства уточнил, что в квартиру, где произошло ЧП, пока войти не удалось.


Факт происшествия подтвердили и в столичной прокуратуре. Там заявили, что контролируют установление причин инцидента. 

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#москва #дети #гибель #чп
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