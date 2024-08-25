В Москве мужчина выбросил женщину и грудного ребенка из окна квартиры на 16-м этаже, они погибли

Мужчина выбросил из окна дома женщину и ребенка, оба погибли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве. Отмечается, что по факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело.





«Вблизи жилого дома, расположенного по улице Красноказарменной в Москве, обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. В настоящее время следователи столичного [управления] СК работают на месте происшествия», — говорится в сообщении.





Собеседник агентства уточнил, что в квартиру, где произошло ЧП, пока войти не удалось.





Факт происшествия подтвердили и в столичной прокуратуре. Там заявили, что контролируют установление причин инцидента.