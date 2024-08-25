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Медведев: Уехавший из России Дуров просчитался, а для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный
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Политик подчеркнул, что основатель Telegram — «другой крови», в отличие от Цукерберга, который активно сотрудничает с ФБР undefined
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Медведев: Уехавший из России Дуров просчитался, а для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный

Политик подчеркнул, что основатель Telegram — «другой крови», в отличие от Цукерберга, который активно сотрудничает с ФБР

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу задержания основателя Telegram и миллиардера Павла Дурова во Франции. Он заявил, что Дурову «надо наконец понять, что Отечество, как и времена, не выбирают». 

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Медведев отметил, что предприниматель «хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живет без Родины», однако просчитался. 


«Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР)», — написал зампред Совбеза. 


Он также рассказал, что однажды спросил у Дурова, почему тот не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. На что бизнесмен ответил: «Это моя принципиальная позиция». После этого Медведев сказал ему, что «тогда будут серьезные проблемы в любой стране». 


Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Предварительно, ему грозит до 20 лет тюрьмы. 

«Тьма опускается на свободный мир»: как в России и мире отреагировали на задержание Павла Дурова во Франции

Свое мнение высказали Илон Маск, Такер Карлсон, Shaman и депутат Виталий Милонов 25 августа 2024
Dailystorm - «Тьма опускается на свободный мир»: как в России и мире отреагировали на задержание Павла Дурова во Франции
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