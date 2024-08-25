Медведев: Уехавший из России Дуров просчитался, а для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный

Медведев отметил, что предприниматель «хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живет без Родины», однако просчитался.





«Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР)», — написал зампред Совбеза.





Он также рассказал, что однажды спросил у Дурова, почему тот не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. На что бизнесмен ответил: «Это моя принципиальная позиция». После этого Медведев сказал ему, что «тогда будут серьезные проблемы в любой стране».





Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Предварительно, ему грозит до 20 лет тюрьмы.