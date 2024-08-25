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Гладков: ВСУ посреди ночи обстреляли поселок Ракитное в Белгородской области, погибли пять мирных жителей
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Еще 12 человек ранены, среди них трое детей, уточнил губернатор undefined
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Гладков: ВСУ посреди ночи обстреляли поселок Ракитное в Белгородской области, погибли пять мирных жителей

Еще 12 человек ранены, среди них трое детей, уточнил губернатор

В результате украинского обстрела поселка Ракитное в Белгородской области погибли пять человек. Еще 12 жителей, в том числе трое несовершеннолетних, ранены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Вооруженные силы Украины посреди ночи нанесли жестокий террористический удар по поселку Ракитное. К огромному горю, вражеский обстрел унес жизни пятерых мирных жителей», — написал Гладков в своем Telegram-канале.


Он указал, что поврежден газопровод и временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. 


«Также есть локальные повреждения на линии электропередачи», — уточнил Гладков.


Позже стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о терроризме после украинской атаки на поселок Ракитное. 

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