Миллиардера Павла Дурова задержали во Франции

Операция GTA (жандармерии воздушного транспорта) по задержанию Дурова была проведена в парижском аэропорту Ле Бурже. Миллиардер вышел из своего частного самолета и был немедленно взят под стражу, сообщают французские СМИ.





По информации телеканала TF1, Дурова считают причастным к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству». СМИ сообщают, что Дурову по совокупности всех обвинений может грозить до 20 лет тюрьмы. 25 августа Дуров должен предстать перед следственным судьей. Миллиардера, вероятно, арестуют.





Дуров прибыл в Париж из Баку. Вместе с ним при задержании были его телохранитель и неизвестная женщина. У Дурова был французский паспорт, сообщали СМИ.





На фоне сообщений о задержании Дурова, курс его криптовалюты TON, которая используется в мессенджере, упал на 12%.





Дуров является одним из самых известных предпринимателей-айтишников из России. Ему 39 лет. В 2000-х годах он стал одним из самых молодых миллиардеров в России. Последние годы проживал за пределами РФ, преимущественно в ОАЭ.