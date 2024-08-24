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Зеленский заявил, что ВСУ в Курской области не добиваются усиления позиций на переговорах
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По его словам, задачами украинских военных является «пополнение обменного фонда» и предотвращение наступления в Сумской области undefined
Новости

Зеленский заявил, что ВСУ в Курской области не добиваются усиления позиций на переговорах

По его словам, задачами украинских военных является «пополнение обменного фонда» и предотвращение наступления в Сумской области

Целью операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не является усиление позиций Киева на переговорах по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе мероприятия по случаю Дня независимости страны.


«Кто-то говорит, что мы разыгрываем карту для диалога. Какой диалог?», — приводит слова главы государства украинское издание «Страна.ua».


8 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что операция ВСУ в Курской области проводится для усиления позиций Киева на переговорах.


Ранее стало известно, что курское приграничье после атаки ВСУ покинули 130 тысяч человек. 

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