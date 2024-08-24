В Турции погибли два российских моряка

В порту города Бандырма в Турции на грузовом судне под российским флагом «Навис 2» погибли два моряка-россиянина. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.
По данным СМИ, это 46-летний Константин Мартынов и 52-летний Дмитрий Мочалов. В компании — операторе судна сообщили, что моряки упали в один из палубных люков. Предполагается также, что российские моряки могли отравиться газом в трюме корабля.
Сейчас проводится проверка. Отмечается, что российское судно прибыло в Турцию из Ейска. Оно перевозило корма.
В октябре 2021 года в пятизвездочном отеле Gloria в поселке Керрет в Албании погибли четыре россиянина — двое мужчин и две женщины возрастом от 31 до 58 лет. Незадолго до смерти они заказали сауну и бассейн в отеле. Следов насилия на месте происшествия не было найдено, позже полиция сообщила, что, вероятно, россияне задохнулись от хлора, которым чистили бассейн.