В Турции погибли два российских моряка

В порту города Бандырма в Турции на грузовом судне под российским флагом «Навис 2» погибли два моряка-россиянина. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.





По данным СМИ, это 46-летний Константин Мартынов и 52-летний Дмитрий Мочалов. В компании — операторе судна сообщили, что моряки упали в один из палубных люков. Предполагается также, что российские моряки могли отравиться газом в трюме корабля.





Сейчас проводится проверка. Отмечается, что российское судно прибыло в Турцию из Ейска. Оно перевозило корма.