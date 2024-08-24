В демоверсию ЕГЭ по истории включили вопрос про Героя России Жогу

В демоверсию ЕГЭ по истории включили вопрос про Героя России Владимира Жогу. Командир батальона «Спарта» с позывным Воха погиб в марте 2022 года под Волновахой.





В одном из заданий экзамена выпускникам нужно соотнести события: учреждение первых коллегий, Курская битва, издание первого общерусского Судебника, специальная военная операция, с участниками: З.А. Космодемьянская, Петр I, Екатерина II, И.Н. Кожедуб, Иван III, В.А. Жога.





Президент России Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя России посмертно «за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга». Золотую звезду он лично вручил отцу бойца Артему Жоге.





После гибели сына отец возглавил батальон. Артем Жога в декабре 2023 года обратился к Путину с просьбой баллотироваться на новый срок.