Путин обсудил с руководством Генштаба ВС РФ ситуацию в Курской области

В режиме телефонной связи глава государства заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на Курском направлении.





20 августа в Минобороны России сообщили о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Между местными властями и командующими группировок налажено прямое круглосуточное взаимодействие, рассказал глава Минобороны Андрей Белоусов.





В министерстве определили лиц, которые ответственны за выполнение тех или иных задач. На решение вопросов выделяются сутки, если потребуется больше времени, об этом будут докладывать министру лично.