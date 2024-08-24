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Путин обсудил с руководством Генштаба ВС РФ ситуацию в Курской области
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Главе государства представили доклады о противодействии ВСУ undefined
Новости

Путин обсудил с руководством Генштаба ВС РФ ситуацию в Курской области

Главе государства представили доклады о противодействии ВСУ

Президент России Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск. Он принял доклады руководства Генштаба о противодействии вторгшимся в Курскую область силам противника и мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в Минобороны. 

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В режиме телефонной связи глава государства заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на Курском направлении.


20 августа в Минобороны России сообщили о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Между местными властями и командующими группировок налажено прямое круглосуточное взаимодействие, рассказал глава Минобороны Андрей Белоусов.


В министерстве определили лиц, которые ответственны за выполнение тех или иных задач. На решение вопросов выделяются сутки, если потребуется больше времени, об этом будут докладывать министру лично. 

#генштаб #герасимов #владимир путин
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