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Из украинского плена в Россию вернулись 115 военных, захваченных в Курской области
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Взамен российская сторона передала такое же количество солдат ВСУ undefined
Новости

Из украинского плена в Россию вернулись 115 военных, захваченных в Курской области

Взамен российская сторона передала такое же количество солдат ВСУ

Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области. Взамен были переданы 115 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Там указали, что все российские военнослужащие после обмена находятся в Белоруссии, где предоставлена возможность связаться с родственниками.


Все освобожденные военные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, добавили в ведомстве. 


При обмене пленными «посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», сообщили в Минобороны.  

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