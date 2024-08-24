Из украинского плена в Россию вернулись 115 военных, захваченных в Курской области

Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области. Взамен были переданы 115 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Там указали, что все российские военнослужащие после обмена находятся в Белоруссии, где предоставлена возможность связаться с родственниками.
Все освобожденные военные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, добавили в ведомстве.
При обмене пленными «посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», сообщили в Минобороны.