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Европарламент потребовал от России вернуть золото Румынии, переданное в Первую мировую войну
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Утверждается, что в РФ еще остается свыше 90 тонн этого драгоценного металла undefined
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Европарламент потребовал от России вернуть золото Румынии, переданное в Первую мировую войну

Утверждается, что в РФ еще остается свыше 90 тонн этого драгоценного металла

Европарламент потребовал от России вернуть «национальное достояние» Румынии, в том числе золотой запас. Документ об этом был опубликован на сайте органа законодательной власти. 


В его тексте сказано, что «Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть Румынии оставшуюся часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916-м и 1917 году».


Авторы инициативы подчеркивают, что часть золота была возвращена в 1935-м и 1956 году. Однако утверждают, что у Москвы якобы осталось 91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Национального банка Румынии.


Страна приняла решение эвакуировать свои значимые ценности в Российскую империю из-за Первой мировой войны и угроз германской оккупации. 

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#румыния #золото #европарламент
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