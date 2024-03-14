Европарламент потребовал от России вернуть золото Румынии, переданное в Первую мировую войну

Европарламент потребовал от России вернуть «национальное достояние» Румынии, в том числе золотой запас. Документ об этом был опубликован на сайте органа законодательной власти.





В его тексте сказано, что «Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть Румынии оставшуюся часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916-м и 1917 году».





Авторы инициативы подчеркивают, что часть золота была возвращена в 1935-м и 1956 году. Однако утверждают, что у Москвы якобы осталось 91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Национального банка Румынии.





Страна приняла решение эвакуировать свои значимые ценности в Российскую империю из-за Первой мировой войны и угроз германской оккупации.