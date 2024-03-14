С 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387, при этом подтверждено уничтожение 5962. Об этом сообщили в Минобороны России.





Там подчеркнули, что безусловным лидером по числу убитых боевиков является Польша (прибыли 2960, уничтожены 1497). Из Грузии на Украину приехали 1042 наемника, из которых 561 уничтожен, добавили в министерстве.





В ведомстве указали, что насчитывалось и 1113 солдат из США, убит 491 человек. Из 1005 канадских наемников уничтожены 422, привело статистику Минобороны России.





Из 822 боевиков, прибывших из Великобритании, уничтожены 360. Из Румынии прибыли 784 наемника, уничтожены 349, из Германии — 235, убиты 88, отметили в ведомстве.





Франция, опровергающая наличие своих наемников на территории Украины, потеряла уже 147 из 356 прибывших боевиков.