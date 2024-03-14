Суд приговорил к 20 годам колонии сержанта, выстрелившего из ракетницы и устроившего пожар в клубе в Костроме

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии устроившего пожар в клубе Костромы сержанта Станислава Ионкина. Во время ЧП в ноябре 2022 года погибли 13 человек.





По данным следствия, Ионкин в ходе ссоры с одним из посетителей выстрелил из ракетницы, после чего загорелся потолок клуба.





В Следственном комитете ранее заявляли, что предполагаемый виновник трагедии в костромском кафе — 23-летний мужчина, которого подозревают в «использовании пиротехнического средства» в увеселительном заведении.





Также была задержана Наталья Беленогова, директор ООО «Империя», которая организовывала работу заведения. Ее арестовали.





Владелец кафе — депутат Костромской облдумы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев. Он выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре и пообещал оказать им всю необходимую помощь.





Прокуратура Костромской области ранее сообщила, что несколько эвакуационных выходов в «Полигоне» были заперты. Из-за этого в заведении произошла давка.