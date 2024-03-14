В Московской городской избирательной комиссии напомнили об уголовной ответственности за препятствование выборам

В Московской городской избирательной комиссии (МГИК) рассказали об уголовной ответственности за препятствование проведению выборов. Об этом Агентство городских новостей «Москва» пишет со ссылкой на председателя МГИК Дмитрия Реута.

По его словам, после анализа прикрепившихся к участкам в Москве в рамках «Мобильного избирателя» были выявлены «аномалии в данных по прикреплению избирателей к отдельным участкам». Он отметил, что в среднем к одному избирательному участку в Москве прикрепляется порядка 150 человек, но «есть отдельные участки, около 20 штук, к которым прикрепилось по две-три тысячи избирателей».





«Мы не исключаем возможности, что эта аномальная активность направлена на подготовку несогласованных протестных акций на этих избирательных участках. Например, создание очередей на участках, попытки единовременно собрать массу людей в одном помещении для голосования. Фактически речь может идти о готовящейся провокации, цель которой — воспрепятствование волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий», — также заявил он.





Реут напомнил, что такие деяния могут образовывать состав преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).





Наказание за это — лишение свободы на срок до пяти лет. По его словам, охрана общественного порядка в дни голосования будет осуществляться не только на самих УИК, но и вокруг них. Также на всех участках организовано видеонаблюдение, «любые попытки провокаций будут сразу же зафиксированы и пресечены», подчеркнул Реут.





Выборы главы государства в России пройдут 15,16 и 17 марта. Доступно электронное и традиционное голосование — на участках. В президентской гонке участвуют четыре кандидата. Все они зарегистрированы Центральной избирательной комиссией.