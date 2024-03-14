ФСБ задержала двоих украинцев по подозрению в диверсии в Запорожской области

Двое граждан Украины задержаны по подозрению в диверсии в Запорожской области, сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.





По данным ведомства, уже заведено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частями 2, 3 статьи 281 УК РФ «Диверсия».





По словам представителей ФСБ, двое граждан Украины предоставляли «сведения о местоположении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации для нанесения ракетно-артиллерийских ударов».





Утром 14 марта ФСБ России сообщила о задержании в Санкт-Петербурге участников запрещенной террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*. По информации ведомства, они планировали отравить отправляемую в зону СВО гуманитарную помощь для солдат.





*Организация признана террористической и запрещена в России.