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ФСБ задержала двоих украинцев по подозрению в диверсии в Запорожской области
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В отношении них возбудили уголовное дело undefined
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ФСБ задержала двоих украинцев по подозрению в диверсии в Запорожской области

В отношении них возбудили уголовное дело

Двое граждан Украины задержаны по подозрению в диверсии в Запорожской области, сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.


По данным ведомства, уже заведено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частями 2, 3 статьи 281 УК РФ «Диверсия». 


По словам представителей ФСБ, двое граждан Украины предоставляли «сведения о местоположении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации для нанесения ракетно-артиллерийских ударов». 


Утром 14 марта ФСБ России сообщила о задержании в Санкт-Петербурге участников запрещенной террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*. По информации ведомства, они планировали отравить отправляемую в зону СВО гуманитарную помощь для солдат. 


*Организация признана террористической и запрещена в России.

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В Петербурге ФСБ задержала четверых членов РДК, они хотели отравить собранные для отправки в зону СВО продукты

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Dailystorm - В Петербурге ФСБ задержала четверых членов РДК, они хотели отравить собранные для отправки в зону СВО продукты
#диверсия #фсб #запорожская область
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