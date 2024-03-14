В Петербурге ФСБ задержала четверых членов РДК, они хотели отравить собранные для отправки в зону СВО продукты

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Санкт-Петербурге участников запрещенной террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*. По данным ведомства, они планировали отравить отправляемую в зону СВО гуманитарную помощь для солдат.





В ФСБ уточнили, что «по заданию кураторов из РДК и украинской военной разведки» подозреваемые «намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых территорий России».





Также задержанных подозревают в подготовке терактов. В ФСБ утверждают, что злоумышленники «проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры».





Следственная служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завела уголовные дела по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Подозреваемым грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.





*Организация признана террористической и запрещена в России.