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В Петербурге ФСБ задержала четверых членов РДК, они хотели отравить собранные для отправки в зону СВО продукты
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Также мужчин подозревают в подготовке терактов undefined
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В Петербурге ФСБ задержала четверых членов РДК, они хотели отравить собранные для отправки в зону СВО продукты

Также мужчин подозревают в подготовке терактов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Санкт-Петербурге участников запрещенной террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*. По данным ведомства, они планировали отравить отправляемую в зону СВО гуманитарную помощь для солдат. 


В ФСБ уточнили, что «по заданию кураторов из РДК и украинской военной разведки» подозреваемые «намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых территорий России». 


Также задержанных подозревают в подготовке терактов. В ФСБ утверждают, что злоумышленники «проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры». 


Следственная служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завела уголовные дела по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Подозреваемым грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. 


*Организация признана террористической и запрещена в России.

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#теракты #сво #фсб #рдк
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