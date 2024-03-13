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В Грайвороне Белгородской области снаряд попал в жилой дом, женщине оторвало ногу
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Ранения получили две местные жительницы undefined
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В Грайвороне Белгородской области снаряд попал в жилой дом, женщине оторвало ногу

Ранения получили две местные жительницы

При обстреле города Грайворона пострадали две женщины. Снаряды попали в жилой дом и здание администрации городского округа. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 


По его информации, у одной из пострадавших «травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота». Она госпитализирована. 


У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти, отметил Гладков. От госпитализации женщина отказалась, добавил губернатор.


В здании администрации пробита кровля, «есть повреждения на втором этаже». Пострадавших в администрации нет, здание обесточено. Глава региона указал, что были выявлены повреждения во втором частном домовладении.


В Минобороны ранее заявили, что ПВО около 18:30 мск уничтожили украинский дрон над Белгородской областью.

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#сво #украина #белгородская область #гладков
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