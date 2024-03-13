В Грайвороне Белгородской области снаряд попал в жилой дом, женщине оторвало ногу

При обстреле города Грайворона пострадали две женщины. Снаряды попали в жилой дом и здание администрации городского округа. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.





По его информации, у одной из пострадавших «травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота». Она госпитализирована.





У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти, отметил Гладков. От госпитализации женщина отказалась, добавил губернатор.





В здании администрации пробита кровля, «есть повреждения на втором этаже». Пострадавших в администрации нет, здание обесточено. Глава региона указал, что были выявлены повреждения во втором частном домовладении.





В Минобороны ранее заявили, что ПВО около 18:30 мск уничтожили украинский дрон над Белгородской областью.