Европарламент принял первый в мире закон о регулировании искусственного интеллекта

Европейский парламент одобрил закон, который регулирует применение искусственного интеллекта (ИИ). За работу новых технологий по строго определенным правилам проголосовали 523 человека, 46 евродепутатов выступили против принятия документа, а 49 — воздержались от голосования.





В законе сказано, что новые правила «запрещают определенные приложения искусственного интеллекта, которые угрожают правам граждан, «в том числе системы биометрической категоризации, основанные на чувствительных характеристиках, а также нецелевое извлечение изображений лиц из интернета или записей с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц».





Также запрещено использовать системы биометрической идентификации правоохранительными органами. Они в режиме реального времени могут быть развернуты только при соблюдении строгих мер предосторожности, с ограничением по времени и географическому охвату. Применение таких технологий потребует специального предварительного судебного или административного разрешения. Запрещено также распознавание эмоций на рабочем месте и в школах.





К примеру в отношении чат-бота ChatGPT от компании OpenAI вводятся определенные требования. Его владельцы должны будут составить техническую документацию и соблюдать законодательство ЕС об авторском праве.





Штрафы для юридических лиц при нарушении этого закона составят до 35 миллионов евро либо до 7% от глобального оборота в зависимости от нарушения.