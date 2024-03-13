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Европарламент принял первый в мире закон о регулировании искусственного интеллекта
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Документ устанавливает для компаний штрафы до 35 миллионов евро undefined
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Европарламент принял первый в мире закон о регулировании искусственного интеллекта

Документ устанавливает для компаний штрафы до 35 миллионов евро

Европейский парламент одобрил закон, который регулирует применение искусственного интеллекта (ИИ). За работу новых технологий по строго определенным правилам проголосовали 523 человека, 46 евродепутатов выступили против принятия документа, а 49 — воздержались от голосования. 


В законе сказано, что новые правила «запрещают определенные приложения искусственного интеллекта, которые угрожают правам граждан, «в том числе системы биометрической категоризации, основанные на чувствительных характеристиках, а также нецелевое извлечение изображений лиц из интернета или записей с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц». 


Также запрещено использовать системы биометрической идентификации правоохранительными органами. Они в режиме реального времени могут быть развернуты только при соблюдении строгих мер предосторожности, с ограничением по времени и географическому охвату. Применение таких технологий потребует специального предварительного судебного или административного разрешения. Запрещено также распознавание эмоций на рабочем месте и в школах. 


К примеру в отношении чат-бота ChatGPT от компании OpenAI вводятся определенные требования. Его владельцы должны будут составить техническую документацию и соблюдать законодательство ЕС об авторском праве. 


Штрафы для юридических лиц при нарушении этого закона составят до 35 миллионов евро либо до 7% от глобального оборота в зависимости от нарушения. 

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#штраф #искусственный интеллект #закон #евросоюз
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