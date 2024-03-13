Глава штаба Надеждина заявил о готовности помочь четырем соратникам, задержанным во Владивостоке

Штаб Бориса Надеждина окажет помощь соратникам, задержанным во Владивостоке. Об этом Daily Storm сообщил глава федерального штаба политика Дмитрий Кисиев. Всего внимание силовиков привлекли четверо человек, из них двое получили шесть суток ареста, судьба еще двоих неизвестна.





«Мы на связи. Будем оперативно реагировать на их запросы о помощи. Они самостоятельно передали информацию в правозащитные организации и сообщили, что будут информировать нас о развитии событий», — сказал Кисиев.





При этом источник Daily Storm сообщил, что из четырех задержанных лишь глава штаба Надеждина во Владивостоке Игорь Краснов вышел на связь. Он был наказан за пересылку в закрытый чат на 11 человек картинки с ЛГБТ-флагом*. Суд счел это распространением экстремистской символики.





«Он получил шесть суток за несчастную радугу. Еще один арестованный — студент первого курса Российской таможенной академии владивостокского филиала Владислав, который помогал собирать подписи за Надеждина. Парень также получил шесть суток. Но по какой статье — неясно», — сказал источник.





Он добавил, что силовики задержали волонтеров Даниила Лаптева и Анастасию Конькову, но где они сейчас — неизвестно: «Не знаем, что с ними происходит. Их телефоны выключены, дома их нет. Понятно, что про ЛГБТ в нашей деятельности ничего не было».





*ЛГБТ / Международное движение ЛГБТ — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.