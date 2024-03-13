Суд освободил по УДО криминального авторитета Шакро Молодого

Усть-Лабинский суд Краснодарского края освободил условно-досрочно криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, который ранее был осужден за вымогательство. Об этом пишет РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.





Отмечается, что Усть-Лабинским районным судом ходатайство Калашова «рассмотрено и удовлетворено». Процесс проходил в закрытом режиме.





В марте 2018 года Калашова и 13 его подельников осудили по двум эпизодам вымогательства с применением насилия в составе организованной группы и с целью завладеть имуществом в особо крупном размере.





Злоумышленники вымогали восемь миллионов рублей у владелицы кафе Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким, а у директора «Норднефтьгаза» Льва Гарамова — 10 миллионов рублей.





В обвинительном заключении Захарий Калашов назван «лидером российского криминального мира» и главой многоуровневой преступной структуры. Суд приговорил Калашова к девяти годам и десяти месяцам заключения.