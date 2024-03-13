Эксперты назвали отношения России и Индии «счастливым браком без детей»

В Москве состоялся круглый стол, посвященный торгово-экономическому сотрудничеству России и Индии в новых условиях. Отношения двух стран можно сравнить со счастливым браком без детей, заявил научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, они во многом уникальны.





«Большим приятным сюрпризом для всех стала взрывная динамика развития торговли в течение двух лет. Если бы два года назад сказать, что товарооборот между РФ и Индией превысит 60 миллиардов долларов, то эксперты бы не поверили. Однако это произошло», — рассказал Кортунов.





Старший научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Лидия Кулик считает, что масштаб проблемы с «накоплением миллиардов рупий», которые не может использовать Россия, существенно преувеличен. Она полагает, что решить такие вопросы можно «по пути двусторонних проектов на индийской территории».





«Здесь нужно прислушиваться к интересам индийцев», — подчеркнула Кулик. Проблема должна быть урегулирована межправительственным соглашением. Также она предложила тратить эти «застрявшие» деньги на сотрудничество России и Индии.





В сентябре 2023 года глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что «накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят применения», и добавил, что Индия пообещала предложить России перспективные области для инвестирования этих денег.