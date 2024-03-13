В посольстве России в Литве заявили, что не слышали о нападении с молотком на экс-главу ФБК Волкова

В посольстве России в Литве не слышали об избиении молотком бывшего главы ФБК* Леонида Волкова (признан Минюстом РФ иноагентом). Сотрудник диппредставительства признался Daily Storm, что у него нет сведений о ночном инциденте.





«Такой информацией не располагаю», — ответил служащий посольства в Вильнюсе.





Сам Волков утром записал обращение из больничной палаты. Со сломанной рукой он заявил, что неизвестные попытались сделать из него «отбивную» прямо во дворе его дома.





12 марта стало известно, что на Волкова напали у его дома в Вильнюсе. С таким заявлением выступила бывший пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана Минюстом РФ иноагентом).





По ее словам, оппозиционеру разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ. После этого нападавший стал якобы бить Волкова молотком.





По состоянию на вечер 12 марта оппозиционер находился дома. К нему должна была приехать полиция и скорая, отмечала Ярмыш в Telegram.





* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией в РФ по решению суда. Он также признан в России НКО — иностранным агентом.