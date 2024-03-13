Создатели листовки, сравнивающей Харитонова с Пиночетом, объяснили нелюбовь к кандидату в президенты от КПРФ

«Цель [выпуска листовки с Харитоновым] — поиронизировать над одним из кандидатов, который вместо адекватной программы выдвигает лозунги, не подкрепленные ничем. Ну и крайне иронично, что та же КПРФ при капитализме очень неплохо себя чувствует», — сказал главред проекта «Белые в городе», который с 2021 года запущен в Екатеринбурге.





По мнению собеседника, «место для здоровой сатиры должно быть в нашей жизни». Лялин при этом не считает, что такая листовка выглядит откровенно издевательской по отношению к одному из кандидатов в президенты. «Как плакат с историческим персонажем, который уже давно почил, может помешать живым людям?» — задается вопросом он.





«Предвыборный лозунг Харитонова показался нам очень глупым и неадекватным, поэтому мы решили его немного обыграть в шуточном ключе», — пояснил Лялин.





Листовка с текстом «Поиграли в социализм и хватит!» и фотографией чилийского диктатора Аугуста Пиночета недавно появилась в Екатеринбурге. Она отсылает к официальному лозунгу кампании Харитонова «Поиграли в капитализм и хватит!». После появления фото листовки в Сети пресс-секретарь главы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил Daily Storm, что коммунисты не собираются обращать на это внимания, чтобы не делать никому бесплатный пиар. Ющенко также назвал появление подобных материалов «гавканьем политтехнологов».





Главный редактор проекта «Белые в городе» в беседе с Daily Storm отреагировал на слова коммуниста. Лялин признался, что ему «очень смешно читать подобные заявления, учитывая то, что совершенно идиотский лозунг не обсмеял только ленивый». «Нужно быть, а не казаться. Действительно заниматься предвыборной компанией, а не имитировать ее, осваивая бюджетные средства», — считает он.