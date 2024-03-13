«Гавканье политтехнологов»: в КПРФ оценили издевательскую листовку, где Харитонова заменили на диктатора Пиночета

В Екатеринбурге появилась листовка с текстом «Поиграли в социализм и хватит!» и фотографией чилийского диктатора Аугуста Пиночета. Она отсылает к официальному лозунгу кампании кандидата в президенты Николая Харитонова «Поиграли в капитализм и хватит!». В КПРФ назвали «гавканьем политтехнологов» появление такой антиагитационной листовки. Пресс-секретарь главы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил Daily Storm, что коммунисты не собираются искать авторов издевательского фото, чтобы не пиарить их.





«Любое обращение внимания политической структуры партии на гавканье, которое происходит со стороны нанятых политтехнологов, только придание им какого-то веса. Которого у них и так нет. Они рассчитывают через медийные структуры поднять политический интерес к их «шабашу», — полагает Ющенко.





«Наверное, этот лозунг, который произнес Харитонов, — очень больно по кому-то бьет, и они пытаются интерпретировать свои взгляды, привязать какие-то другие образы и попытаться скомпрометировать. Но у них ничего не получится! Есть горе-политтехнологи, которые пытаются каким-то образом заработать на этой кампании», — добавил депутат.





По его словам, от провокаций во время избирательной кампании «никуда не деться», потому появление в Сети «грязных роликов, находящихся за пониманием морально-этических норм», и листовок коммунистов не удивляет: «Всякие политтехнологи будут отрабатывать свои гроши, которые они получают за те или иные заказы».





Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В соответствии с поправками, внесенными в Конституцию в 2020 году, действующий глава государства Владимир Путин имеет право участвовать в выборах. Он выдвинул свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца. Соперниками Путина на выборах будут кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и коммунист Николай Харитонов.