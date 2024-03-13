Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне в техническом плане

Россия готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 1». Он уточнил, что никогда не рассматривал применение ядерного оружия, в том числе тактического, в ходе конфликта на Украине.





«С военно-технической точки [зрения] РФ готова к ядерной войне. Они [ядерные силы] у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — сказал Путин журналисту Дмитрию Киселеву.





Президент РФ напомнил слова американской администрации о том, что они не собираются отправлять свои войска на Украину. По мнению Путина, в США понимают, что Россия расценила бы такой шаг, как и ввод американских войск на российскую территорию, как интервенцию.





Созданием ракет «Авангард» Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО, подчеркнул глава государства.





Путин также заявил, что Россия не будет иметь никаких красных линий в отношении тех государств, которые заявляют, что не имеют собственных красных линий в отношении РФ.