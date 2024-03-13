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Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне в техническом плане
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Он подчеркнул, что необходимости применять ядерное оружие на Украине никогда не было undefined
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Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне в техническом плане

Он подчеркнул, что необходимости применять ядерное оружие на Украине никогда не было

Россия готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 1». Он уточнил, что никогда не рассматривал применение ядерного оружия, в том числе тактического, в ходе конфликта на Украине. 


«С военно-технической точки [зрения] РФ готова к ядерной войне. Они [ядерные силы] у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — сказал Путин журналисту Дмитрию Киселеву.


Президент РФ напомнил слова американской администрации о том, что они не собираются отправлять свои войска на Украину. По мнению Путина, в США понимают, что Россия расценила бы такой шаг, как и ввод американских войск на российскую территорию, как интервенцию.


Созданием ракет «Авангард» Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО, подчеркнул глава государства. 


Путин также заявил, что Россия не будет иметь никаких красных линий в отношении тех государств, которые заявляют, что не имеют собственных красных линий в отношении РФ.

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#ядерное оружие #сво #владимир путин
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