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ЕС снял санкции с основателя «Яндекса» Аркадия Воложа
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Ранее бизнесмен назвал себя «израильским предпринимателем казахстанского происхождения» undefined
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ЕС снял санкции с основателя «Яндекса» Аркадия Воложа

Ранее бизнесмен назвал себя «израильским предпринимателем казахстанского происхождения»

Европейский союз исключил из санкционных списков одного из основателей «Яндекса» Аркадия Воложа, после того как он оставил все руководящие должности и выступил с критикой российской спецоперации на Украине.


Как сообщается, из «черного списка» Евросоюза также исключили вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и лидера европейского отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека. 


Волож подпал под европейские санкции 3 июня 2022 года. В тот же день «Яндекс» объявил, что он покинет должность генерального директора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». 


В конце декабря бизнесмен написал сотрудникам письмо о том, что покидает «Яндекс». В августе 2023 года Волож выступил с критикой СВО.

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