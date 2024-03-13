ЕС снял санкции с основателя «Яндекса» Аркадия Воложа

Европейский союз исключил из санкционных списков одного из основателей «Яндекса» Аркадия Воложа, после того как он оставил все руководящие должности и выступил с критикой российской спецоперации на Украине.





Как сообщается, из «черного списка» Евросоюза также исключили вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и лидера европейского отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека.





Волож подпал под европейские санкции 3 июня 2022 года. В тот же день «Яндекс» объявил, что он покинет должность генерального директора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках».





В конце декабря бизнесмен написал сотрудникам письмо о том, что покидает «Яндекс». В августе 2023 года Волож выступил с критикой СВО.