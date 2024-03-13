В Минобороны сообщили о 58 украинских дронах, пытавшихся атаковать регионы России

За ночь и утро российские средства ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников. Об этом сообщают представители Министерства обороны РФ.





Ведомство уточняет, что над Белгородской областью было сбито 11 дронов, над Брянской — восемь. На территории Воронежской области уничтожено 29 беспилотников, над Курской — восемь и по одному БПЛА над Рязанской и Ленинградской областями.





Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что «согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья».





Гусев заверил, что власти помогут восстановить все «в полном объеме и в самые короткие сроки». О работе ПВО в регионах сообщали и главы Курской и Белгородской областей Роман Старовойт и Вячеслав Гладков.





Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко также докладывал, что в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА самолетного типа. По его данным, производство работает в штатном режиме, жертв и разрушений нет.