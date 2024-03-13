Губернатор Гусев заявил о свыше 30 сбитых беспилотниках в небе над Воронежской областью

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь на территории региона средствами противоздушной обороны обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников. Ранее Гусев информировал о работе ПВО в небе над областью.





Он уточнил, что «согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья».





В Бутурлиновском районе повреждены частный дом и трансформаторная подстанция, указал Гусев. Также, по его словам, в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина.





Он также заверил, что пострадавших нет, а все оперативные службы уже на местах, где произошли инциденты. Гусев заверил: власти помогут восстановить все «в полном объеме и в самые короткие сроки».