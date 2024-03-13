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Губернатор Гусев заявил о свыше 30 сбитых беспилотниках в небе над Воронежской областью
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По его словам, «в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья» undefined
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Губернатор Гусев заявил о свыше 30 сбитых беспилотниках в небе над Воронежской областью

По его словам, «в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья»

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь на территории региона средствами противоздушной обороны обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников. Ранее Гусев информировал о работе ПВО в небе над областью. 


Он уточнил, что «согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья». 


В Бутурлиновском районе повреждены частный дом и трансформаторная подстанция, указал Гусев. Также, по его словам, в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. 


Он также заверил, что пострадавших нет, а все оперативные службы уже на местах, где произошли инциденты. Гусев заверил: власти помогут восстановить все «в полном объеме и в самые короткие сроки». 

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#беспилотник #воронежская область #пво #сво
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