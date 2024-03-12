Экс-помощник Пригожина назвал пьяным бредом рассказы бывшего «вагнеровца» о расстрелах детей в Бахмуте

Экс-боец ЧВК «Вагнер» Марат Габидуллин назвал «пересказом ночных кошмаров» утверждение бывшего участника этой частной военной компании Азамата Улдарова о расстрелах мирных жителей, в том числе детей, в Соледаре и Бахмуте (Артемовске).





Габидуллин дал интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай. Бывший участник ЧВК «Вагнер» назвал «россказнями» утверждения о том, что бойцы частной военной компании «обогрели свои руки кровью мирных жителей в сирийской войне», поскольку российские силы входили в пустые населенные пункты. Жители покинули их в 2014-2015 годах, когда «Исламское государство»* начало брать эти территории под контроль. После этого Эсхакзай перешла к теме конфликта на Украине и упомянула интервью Улдарова правозащитному проекту Gulagu.net, в котором он говорил о своей причастности к возможным военным преступлениям.





Габдуллин опроверг слова Улдарова, заявив, что тот «за время онлайн-связей не выходил из состояния алкогольного опьянения». Кроме того, продолжил Габдуллин, бывший «вагнеровец» уже до прихода в ЧВК был «человеком с искаженной психикой», поскольку отбыл наказание в колонии. По версии Габдуллина, рассказы Улдарова — не связанные друг с другом эпизоды.





Улдаров дал интервью правозащитникам в апреле 2023 года. После публикации беседы бизнесмен Евгений Пригожин, называвший себя основателем ЧВК «Вагнер», заявил, что бывший боец признан потерпевшим по уголовному делу о действиях сексуального характера и находится под госзащитой. По словам предпринимателя, Улдаров при поступлении в ЧВК «Вагнер» скрыл, что его «опустили» в колонии, и таким образом «форшманул» своих сослуживцев из «Вагнера». Речь идет о видео, опубликованном Gulagu.net, на котором Улдарова унижают и насилуют в саратовской тюремной больнице ОТБ-1.





После интервью бывший «вагнеровец» заявил, что Пригожин и сотрудники его службы безопасности начали угрожать ему, чтобы он отказался от слов о возможных военных преступлениях на Украине. Улдаров также дал интервью телеканалу RT, в котором сказал, что сделал заявление об убийствах из-за шантажа и давления со стороны основателя Gulagu.net Владимира Осечкина (признан иноагентом).





Марат Габидуллин — автор двух книг мемуаров о службе в ЧВК «Вагнер», экс-помощник Пригожина и бывший командир роты разведки частной военной компании. Несмотря на свое сотрудничество с этой организацией в прошлом, сейчас Габидуллин выступает против проведения специальной военной операции на Украине, а также критикует президента России Владимира Путина.





* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.