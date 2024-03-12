Минобороны России показало кадры с подбитой техникой украинских диверсантов в Белгородской области

Минобороны России опубликовало видео уничтоженной военной техники украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на погранпереходе в районе села Нехотеевка в Белгородской области. На кадрах также видны члены ДРГ, уносящие раненых.
На еще одной записи, опубликованной военным ведомством, показана подбитая техника украинских диверсантов в приграничной зоне около белгородского села Сподарюшино. Уничтожены американские бронетранспортеры M113 и боевые машины пехоты M2 Bradley, а также личный состав ДРГ, сказано в сообщении Минобороны.
Военные совместно с пограничниками Федеральной службы безопасности не допустили прорыв украинских диверсантов на российскую территорию, отметили в министерстве.
ДРГ пытались прорваться на территорию РФ утром 12 марта. В районе села Одноробовка в Харьковской области уничтожено до 60 украинских диверсантов, около белгородской Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, в районе Сподарюшино — два танка. Противник действовал и в районе поселка Теткино в Курской области, там он понес значительные потери.
По данным ФСБ, начиная с 10 марта противник потерял более 100 человек из числа диверсантов, также были уничтожены шесть танков, французская самоходная артиллерийская установка Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.