При крушении Ил-76 погибли летчики из Оренбургской и Тверской областей

При крушении военно-транспортного самолета Ил-76 под Иваново погибли летчики из Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале. Он назвал произошедшее невосполнимой утратой для их семей, для 117-го военно-транспортного авиационного полка, где служили пилоты.





На борту Ил-76 также были летчики из Тверской области, сообщил ее губернатор Игорь Руденя. Он отметил, что военные были профессионалами, они «героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле».





Губернаторы выразили соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы. Руденя поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших летчиков. О поддержке родственников военных ранее объявил и глава Ивановской области Станислав Воскресенский.





Ил-76 упал за территорией кладбища села Богородское, расположенном в нескольких километрах от Иваново, рассказал ТАСС очевидец. В Минобороны сообщили, что Ил-76 потерпел крушение при взлете для выполнения планового полета. Причиной падения, согласно докладу с места происшествия, стал пожар в одном из двигателей. Комиссия главного командования Воздушно-космических сил вылетела на аэродром в Иваново для установления причин авиакатастрофы. Всего на борту были восемь членов экипажа и семь пассажиров.





С начала 2024 года это второе крушение Ил-76. 24 января военно-транспортный самолет упал в нескольких километрах от села Яблоново Корочанского района Белгородской области. На борту были 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, трое сопровождавших их российских военнослужащих и шесть членов экипажа — все они погибли. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. В ведомстве уточнили, что ВСУ сбили российский самолет из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Ракеты были выпущены из села Липцы Харьковской области.