Украинский беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода, пострадали четыре человека

Украинский беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Как уточнил глава города Валентин Демидов, пострадали четыре человека — они получили незначительные травмы. Медики оказали им помощь. Изначально было известно о двух раненых.





В самом здании повреждены фасад и входная группа, посечено много окон, ремонтные бригады начинают восстанавливать строение, рассказал мэр изданию «Белгородские новости».





В Белгороде Вооруженные силы Украины также атаковали беспилотником коммерческое предприятие. Сотрудники Росгвардии сбили дрон из стрелкового оружия. Пострадавших и разрушений на объекте нет. Кроме того, еще один беспилотник противника врезался в стену магазина в городе. Пострадавших нет, но в здании выбиты окна и посечен фасад, также повреждено четыре легковых автомобиля.





Еще один БПЛА упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала. Обошлось без пострадавших. По предварительным данным, поврежден легковой автомобиль.





Помимо Белгородской области, 12 марта массированной атаке беспилотников подверглись другие регионы России: Курская, Брянская, Орловская, Нижегородская, Тульская, Воронежская, Московская и Ленинградская области. Кроме того, в Белгородской и Курской областях военные совместно с пограничниками сорвали попытку прорыва украинских диверсантов.