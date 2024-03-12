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Украинский беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода, пострадали четыре человека
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Еще два дрона попали по магазину и торговому центру undefined
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Украинский беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода, пострадали четыре человека

Еще два дрона попали по магазину и торговому центру

Украинский беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Как уточнил глава города Валентин Демидов, пострадали четыре человека — они получили незначительные травмы. Медики оказали им помощь. Изначально было известно о двух раненых.


В самом здании повреждены фасад и входная группа, посечено много окон, ремонтные бригады начинают восстанавливать строение, рассказал мэр изданию «Белгородские новости».


В Белгороде Вооруженные силы Украины также атаковали беспилотником коммерческое предприятие. Сотрудники Росгвардии сбили дрон из стрелкового оружия. Пострадавших и разрушений на объекте нет. Кроме того, еще один беспилотник противника врезался в стену магазина в городе. Пострадавших нет, но в здании выбиты окна и посечен фасад, также повреждено четыре легковых автомобиля. 


Еще один БПЛА упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала. Обошлось без пострадавших. По предварительным данным, поврежден легковой автомобиль.


Помимо Белгородской области, 12 марта массированной атаке беспилотников подверглись другие регионы России: Курская, Брянская, Орловская, Нижегородская, Тульская, Воронежская, Московская и Ленинградская области. Кроме того, в Белгородской и Курской областях военные совместно с пограничниками сорвали попытку прорыва украинских диверсантов.

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Dailystorm - В Минобороны РФ рассказали, как военные и ФСБ помешали диверсантам проникнуть в Белгородскую и Курскую области
#беспилотник #украина #рф
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