Губернатор Ивановской области сообщил о гибели летчиков Ил-76

Пилоты военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Ивановской области, погибли, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.





Минобороны ранее заявило, что всего на борту Ил-76 находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Официальных данных о судьбе остальных членов экипажа и пассажиров нет.





Губернатор Ивановской области выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы и поручил оказать им всю необходимую помощь, сказано в Telegram-канале регионального правительства.





Ил-76 упал за территорией кладбища села Богородское под городом Иваново, рассказал ТАСС очевидец. Воскресенский уточнил, что населенные пункты не пострадали. Пожар на месте происшествия ликвидирован.





В Минобороны сообщили, что Ил-76 потерпел крушение при взлете для выполнения планового полета. Причиной падения, согласно докладу с места происшествия, стал пожар в одном из двигателей. Комиссия главного командования Воздушно-космических сил вылетела на аэродром в Иваново для установления причин авиакатастрофы.





С начала 2024 года это второе крушение Ил-76. 24 января военно-транспортный самолет упал в нескольких километрах от села Яблоново Корочанского района Белгородской области. На борту было 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, трое сопровождавших их российских военнослужащих и шесть членов экипажа — все они погибли. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. В ведомстве уточнили, что ВСУ сбили российский самолет из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Ракеты были выпущены из села Липцы Харьковской области.