Минобороны России подтвердило крушение Ил-76 в Ивановской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области, сообщило Минобороны России. Ранее об авиакатастрофе написали Telegram-каналы.
В ведомстве рассказали, что Ил-76 потерпел крушение при взлете для выполнения планового полета. Причиной падения, согласно докладу с места происшествия, стал пожар одного из двигателей.
На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. В Минобороны не уточнили их судьбу. Комиссия Главного командования Воздушно-космических сил вылетела на аэродром в Иваново для установления причин авиакатастрофы.
С начала 2024 года это второе крушение Ил-76. 24 января военно-транспортный самолет упал в нескольких километрах от села Яблоново Корочанского района Белгородской области. На борту были 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, трое сопровождавших их российских военнослужащих и шесть членов экипажа — все они погибли. СКР завел дело о теракте. В ведомстве сообщили, что ВСУ сбили российский самолет из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Ракеты выпустили в районе села Липцы Харьковской области.