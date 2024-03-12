Минобороны России подтвердило крушение Ил-76 в Ивановской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области, сообщило Минобороны России. Ранее об авиакатастрофе написали Telegram-каналы.





В ведомстве рассказали, что Ил-76 потерпел крушение при взлете для выполнения планового полета. Причиной падения, согласно докладу с места происшествия, стал пожар одного из двигателей.





На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. В Минобороны не уточнили их судьбу. Комиссия Главного командования Воздушно-космических сил вылетела на аэродром в Иваново для установления причин авиакатастрофы.