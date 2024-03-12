В Ивановской области упал самолет Ил-76

Позже Минобороны подтвердило авиакатастрофу. В ведомстве рассказали, что Ил-76 потерпел крушение при взлете для выполнения планового полета. Причиной падения, согласно докладу с места происшествия, стало возгорание одного из двигателей. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Комиссия главного командования Военно-космических сил вылетела на аэродром в Иваново для установления причин авиакатастрофы.





С начала 2024 года это второе крушение Ил-76. 24 января военно-транспортный самолет упал в нескольких километрах от села Яблоново Корочанского района Белгородской области. На борту было 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, трое сопровождавших их российских военнослужащих и шесть членов экипажа — все они погибли. Следственный комитет РФ завел дело о теракте. В ведомстве сообщили, что ВСУ сбили российский самолет из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Ракеты были выпущены из села Липцы Харьковской области.