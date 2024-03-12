Бывшая участница президентской гонки Рада Русских заработала почти 10 миллионов рублей на косметике в 2023 году

Блогер Рада Русских, баллотировавшаяся в президенты России, заработала почти 10 миллионов рублей на продаже косметики в 2023 году. На отчетность компании «Хайдон», торгующей водородной косметикой Hydon, обратил внимание Daily Storm.





Чистая прибыль фирмы по итогам 2023 года составила 9,7 миллиона рублей, следует из данных «СПАРК-Интерфакс», на которые обратило внимание издание. Русских владеет 50% компании. Она вошла в состав учредителей организации в марте 2023-го.





В декабре того же года Русских объявила, что будет баллотироваться в президенты в качестве самовыдвиженца. Она не смогла попасть в бюллетень. На заседание ЦИК в феврале 2024 года блогер принесла 476 подписей из 300 тысяч необходимых. Русских объяснила, что собрала больше подписей, но не хотела отнимать время у сотрудников комиссии.