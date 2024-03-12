В Минобороны РФ рассказали, как военные и ФСБ помешали диверсантам проникнуть в Белгородскую и Курскую области

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные совместно с пограничниками Федеральной службы безопасности сорвали попытку украинских диверсантов осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области. В ведомстве добавили, что по террористам были нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией.





Попытка вторжения Вооруженных сил Украины в Белгородскую область шла одновременно на трех направлениях, уточнили в Минобороны России, указав, что противник понес существенные потери и был вынужден отойти назад.





Подразделения прикрытия госграницы уничтожили до 60 украинских террористов, пять танков и один бронетранспортер, отчитались в российском оборонном ведомстве. Нарушений государственной границы Российской Федерации пытавшимися прорваться на ее территорию террористами не допущено, подчеркнули в Министерстве обороны РФ.





Также ведомство сообщило, что в районе поселка Теткино Курской области были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп.





В ФСБ ранее заявили, что начиная с 10 марта противник потерял более 100 человек из числа диверсантов, также были уничтожены шесть танков, французская самоходная артиллерийская установка Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.





Нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается, отметили в ФСБ России. Спецслужба также опровергла сообщения в соцсетях о якобы заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей диверсантов.