ФСБ задержала в Крыму мужчину за призывы «нападать на русских»

В Крыму задержали мужчину, который в Сети призывал к насилию по отношению к русским. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности России по Республике Крым и городу Севaстополю. Теперь в отношении задержанного возбуждено дело за публичные призывы к экстремизму.





В пресс-службе ведомства уточнили, что свои радикальные утверждения 33-лeтний житель Крыма излагал в одном из мессенджеров. Мужчина многократно публиковал в общедоступном чaте призывы «нападать на русских».





Ранее, 1 марта, в центре общественных связей ФСБ заявили о задержании в Крыму двух граждан. Они были завербованы спецслужбами Украины для проведения терактов на территории полуострова, выяснили силовики.





Один из задержанных, по данным ФСБ, был пособником диверсионной группы Главного управления разведки Минобороны Украины, совершившей в мае 2023 года подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе. У россиянина при обыске изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство. Также была обнаружена переписка, подтверждающая его планы совершить теракт на путях железнодорожного сообщения.





Еще одна задержанная — гражданка России и Украины 1986 года рождения — была завербована Киевом для подготовки в Севастополе теракта против военнослужащего Черноморского флота ВМФ России, добавили в ФСБ.





Ведомство отметило, что фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания о своей причастности к подготовке терактов по заданию спецслужб Украины.





Были возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ» и «Приготовление к теракту». Мужчина и женщина арестованы.