ФАС возбудила дело против S7 из-за стоимости билетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении авиакомпании S7 Airlines из-за цен на билеты, указывается в сообщении ведомства. ФАС установила, что S7 в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости.





Ведомство также обратило внимание, что «различия цены не связаны с оказанием услуг на борту», а также «дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет».





Ранее ФАС выдала S7 предупреждение и потребовала от руководства компании разработать и согласовать документ о ценовой политике. Однако в S7 захотели оспорить законность претензий в судебном порядке. Ничего из этой затеи не вышло: 23 января ФАС сообщила, что суд поддержал ее требования к авиакомпании.





В середине января стало известно, что S7 решила сократить численность летных экипажей в Москве, а также сотрудников офиса в столице. В пресс-службе S7 пояснили Daily Storm, что компания усиливает свое присутствие в хабах — Новосибирске и Иркутске, поэтому проводит оптимизацию.





Глава Общероссийского профсоюза авиационных работников Валерий Селитринников заметил, что жалоб от сотрудников S7, подпадающих под сокращение, организация не получала. Никого насильно не увольняют — и поэтому нарушения законодательства нет, подчеркнул собеседник.





S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания России. Она контролируется семьей Владислава Филева. В 2022 году S7 получила прибыль в размере 34,4 миллиарда рублей.