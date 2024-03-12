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ФАС возбудила дело против S7 из-за стоимости билетов
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Ведомство установило, что авиакомпания в рамках одного подкласса тарифа продает билеты по разным ценам undefined
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ФАС возбудила дело против S7 из-за стоимости билетов

Ведомство установило, что авиакомпания в рамках одного подкласса тарифа продает билеты по разным ценам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении авиакомпании S7 Airlines из-за цен на билеты, указывается в сообщении ведомства. ФАС установила, что S7 в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости.


Ведомство также обратило внимание, что «различия цены не связаны с оказанием услуг на борту», а также «дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет».


Ранее ФАС выдала S7 предупреждение и потребовала от руководства компании разработать и согласовать документ о ценовой политике. Однако в S7 захотели оспорить законность претензий в судебном порядке. Ничего из этой затеи не вышло: 23 января ФАС сообщила, что суд поддержал ее требования к авиакомпании.


В середине января стало известно, что S7 решила сократить численность летных экипажей в Москве, а также сотрудников офиса в столице. В пресс-службе S7 пояснили Daily Storm, что компания усиливает свое присутствие в хабах — Новосибирске и Иркутске, поэтому проводит оптимизацию.


Глава Общероссийского профсоюза авиационных работников Валерий Селитринников заметил, что жалоб от сотрудников S7, подпадающих под сокращение, организация не получала. Никого насильно не увольняют — и поэтому нарушения законодательства нет, подчеркнул собеседник.


S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания России. Она контролируется семьей Владислава Филева. В 2022 году S7 получила прибыль в размере 34,4 миллиарда рублей.

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#билеты #s7 #авиакомпания #фас
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