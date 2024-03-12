Дроны атаковали объекты ТЭК в Орловской и Нижегородской областях, начались пожары

В Орле беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК), начался пожар, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. В Нижегородской области атаке дронов подвергся объект ТЭК на Кстовской промзоне, на одной из установок по переработке нефти произошло возгорание, написал глава региона Глеб Никитин. В тушении задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги. Возгорание локализовано.





В обоих случаях пострадавших нет. В Орле после падения беспилотника эвакуировали 17 жильцов двух многоэтажных домов, сообщил мэр города Юрий Парахин.





Минобороны отчиталось об уничтожении 25 украинских беспилотников в нескольких регионах: в Московской области сбили два дрона, в Ленинградской — один, в Белгородской — семь, в Курской — 11, в Брянской — один, в Тульской — один, в Орловской — два.





Кроме того, в небе над Белгородской областью сбили восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и одну ракету тактического комплекса «Точка-У», проинформировало военное ведомство.





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