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Зеленский рассказал о строительстве на Украине трех линий обороны длиной 2000 километров
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По словам президента, поддерживаются хорошие темпы возведения рубежей undefined
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Зеленский рассказал о строительстве на Украине трех линий обороны длиной 2000 километров

По словам президента, поддерживаются хорошие темпы возведения рубежей

На Украине возводят три линии оборонительных сооружений общей протяженностью 2000 километров, сообщил президент страны Владимир Зеленский по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.


Глава государства назвал строительство укреплений масштабной задачей. По словам украинского лидера, поддерживаются хорошие темпы возведения рубежей.


В конце ноября Зеленский пообещал построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. В январе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о создании трехуровневой линии обороны.


4 марта глава украинского правительства заявил, что кабмин выделил на возведение оборонительных сооружений 20 миллиардов гривен (более 520 миллионов долларов).

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