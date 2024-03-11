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Путин назначил генерала Булыгу замом Шойгу по материальному обеспечению армии
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Занимавший эту должность Алексей Кузьменков вновь назначен на должность замглавы Росгвардии undefined
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Путин назначил генерала Булыгу замом Шойгу по материальному обеспечению армии

Занимавший эту должность Алексей Кузьменков вновь назначен на должность замглавы Росгвардии

Президент Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Андрея Булыгу заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение (МТО) Вооруженных сил России. Об этом сообщило военное ведомство.


Ранее Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению, сказано в сообщении министерства.


Булыге 55 лет, он уроженец Казахстана. В 1990 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, в 1999-м — Военную академию тыла и транспорта, в 2010-м — Военную академию Генштаба. Проходил военную службу в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Центральном военных округах, в департаменте планирования и координации МТО Минобороны РФ. Заместителем командующего войсками Западного военного округа по МТО был с марта 2018 года.


Генерал сменил на посту замминистра обороны по вопросам МТО Алексея Кузьменкова. Путин вновь назначил генерал-полковника заместителем директора Росгвардии, сообщил депутат Госдумы, бывший советник главы ведомства Александр Хинштейн. На этом посту Кузьменков продолжит курировать тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения. 


Возвращение Кузьменкова в Росгвардию означает, что он успешно справился с поставленными задачами, написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Переход генерала в Минобороны изначально планировался как временный, от него требовалось «применить успешный опыт Росгвардии по выстраиванию четких логистических потоков». По словам депутата, до прихода в военное ведомство Кузьменков сумел в кратчайшие сроки наладить альтернативную систему снабжения Росгвардии в зоне СВО, которая показала свою эффективность. 


Булыга стал четвертым замминистра обороны по МТО с начала специальной военной операции на Украине. В сентябре 2022 года военное ведомство сообщило об освобождении генерала армии Дмитрия Булгакова от этой должности (занимал пост с июля 2010-го). Его сменил генерал-полковник Михаил Мизинцев, занимавший должность начальника Национального центра управления обороной. Мизинцева в апреле 2023 года сменил Кузьменков.

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Замом Шойгу по материальному обеспечению армии назначили генерала Кузьменкова

Ранее эту должность занимал Михаил Мизинцев 30 апреля 2023
Dailystorm - Замом Шойгу по материальному обеспечению армии назначили генерала Кузьменкова
#сво #минобороны рф #владимир путин
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