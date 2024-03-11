Путин назначил генерала Булыгу замом Шойгу по материальному обеспечению армии

Президент Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Андрея Булыгу заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение (МТО) Вооруженных сил России. Об этом сообщило военное ведомство.





Ранее Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению, сказано в сообщении министерства.





Булыге 55 лет, он уроженец Казахстана. В 1990 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, в 1999-м — Военную академию тыла и транспорта, в 2010-м — Военную академию Генштаба. Проходил военную службу в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Центральном военных округах, в департаменте планирования и координации МТО Минобороны РФ. Заместителем командующего войсками Западного военного округа по МТО был с марта 2018 года.





Генерал сменил на посту замминистра обороны по вопросам МТО Алексея Кузьменкова. Путин вновь назначил генерал-полковника заместителем директора Росгвардии, сообщил депутат Госдумы, бывший советник главы ведомства Александр Хинштейн. На этом посту Кузьменков продолжит курировать тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения.





Возвращение Кузьменкова в Росгвардию означает, что он успешно справился с поставленными задачами, написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Переход генерала в Минобороны изначально планировался как временный, от него требовалось «применить успешный опыт Росгвардии по выстраиванию четких логистических потоков». По словам депутата, до прихода в военное ведомство Кузьменков сумел в кратчайшие сроки наладить альтернативную систему снабжения Росгвардии в зоне СВО, которая показала свою эффективность.





Булыга стал четвертым замминистра обороны по МТО с начала специальной военной операции на Украине. В сентябре 2022 года военное ведомство сообщило об освобождении генерала армии Дмитрия Булгакова от этой должности (занимал пост с июля 2010-го). Его сменил генерал-полковник Михаил Мизинцев, занимавший должность начальника Национального центра управления обороной. Мизинцева в апреле 2023 года сменил Кузьменков.