Падение зарплат айтишников и дефицит рабочих мест: эксперты обсудили главные проблемы российского игропрома

В университете «Синергия» состоялось выездное заседание рабочей группы Госдумы, посвященное киберспорту и видеоиграм. Представители индустрии обсудили ключевые проблемы отрасли. Глава рабочей группы и депутат Амир Хамитов в беседе с Daily Storm объяснил, как можно привлечь российский бизнес в индустрию видеоигр. По его мнению, предприниматели должны скорее понять выгоду от поддержки сферы.





«Правда, пока еще отсутствует комплексное понимание данного явления — причем не только у бизнеса. До сих пор не приняты на государственном уровне требования к качеству игр, отсутствует разделение киберспортивных и творческих игр. Считаю, что должны возникать специализированные национальные программы, которые будут способствовать возникновению комплексной системы, включающей в себя не только развитие самих технологий, но и подготовку специалистов и многое другое. Уверен, что появление таких проектов — вопрос времени», — высказался Хамитов.





Непонимание перспектив игропрома на заседании выразил замдиректора ПАО «Россети» Владимир Харитонов и развязал бурную дискуссию. Чиновник заявил, что «синие воротнички» гораздо важнее игроделов, поэтому следует сократить количество бюджетных мест в вузах, готовящих разработчиков игр.





«Нужно ограничивать объемы людей, которые обучаются на эту профессию. Вы потом будете искать сантехника или электрика к себе домой. Понятно, что мы развиваем будущее, но когда у вас перестанет свет гореть, вам будет точно не до компьютерных игр», — предупредил Харитонов.





Ему возразил генпродюсер Game Art Pioneers Дмитрий Здесев — он, наоборот, пожаловался на дефицит рабочих мест. При этом, по словам Здесева, зарплаты разработчиков игр резко упали из-за бума спроса на курсы IT-профессий.





«У нас в компании за два года зарплаты упали в два раза. От 50 тысяч до 150 тысяч, не считая топового персонала, а раньше были 200-400 тысяч. К нам люди из «Сбера» пытаются устроиться и не могут, потому что у нас зарплаты в два раза ниже, чем у них. <...> Сейчас игроделы оканчивают курсы, институты, но никуда не могут устроиться. Приходится людей переучивать», — рассказал Здесев.





Он также объяснил, почему многие зарубежные игровые компании нанимают именно россиян — просто в России создать видеоигру стоит в разы дешевле.





«Когда мы думали о релокации, мы посчитали: на Кипре будет в полтора раза дороже производить тот же продукт, в Европе в два раза, в США — в два с половиной. Это связано с налогами и обеспечением равного уровня жизни одного художника или программиста. Поэтому в России гораздо выгоднее производить игры, меньше нужно вкладывать. Продукт из России за 100 миллионов долларов равнозначен по уровню продукту, сделанному за 250 миллионов в США», — сказал Здесев.





На заседании также присутствовали представители компаний VK Play, «Сбера», чиновники из Минцифры, Минспорта и Департамента образования и науки города Москвы.