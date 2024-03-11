Новости
Новости 18+
St
ТАСС: В России впервые арестовали за шпионаж гражданина Южной Кореи
18+
Пэк Вон Суну продлили срок содержания под стражей до 15 июня undefined
Новости

ТАСС: В России впервые арестовали за шпионаж гражданина Южной Кореи

Пэк Вон Суну продлили срок содержания под стражей до 15 июня

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок ареста гражданину Южной Кореи Пэк Вон Суну, обвиняемому в шпионаже, на три месяца, до 15 июня, передает корреспондент ТАСС.


Южнокорейца задержали в начале года во Владивостоке и в конце февраля этапировали в Москву, где отправили в СИЗО «Лефортово», пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах. ТАСС указывает, что это первый случай ареста гражданина Республики Корея по обвинению в шпионаже.


По версии следствия, Пэк Вон Сун передавал иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну. По статье о шпионаже ему грозит от 10 до 20 лет колонии.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

«Почему бы им не совершать правонарушения?»: Путин жестко высказался об аресте американцев Гершковича и Уилана

Президент назвал некорректным утверждение, что они находятся под стражей «без суда и следствия» 14 декабря 2023
Dailystorm - «Почему бы им не совершать правонарушения?»: Путин жестко высказался об аресте американцев Гершковича и Уилана
#шпионаж #южная корея #преступление
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии