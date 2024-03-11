ТАСС: В России впервые арестовали за шпионаж гражданина Южной Кореи

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок ареста гражданину Южной Кореи Пэк Вон Суну, обвиняемому в шпионаже, на три месяца, до 15 июня, передает корреспондент ТАСС.





Южнокорейца задержали в начале года во Владивостоке и в конце февраля этапировали в Москву, где отправили в СИЗО «Лефортово», пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах. ТАСС указывает, что это первый случай ареста гражданина Республики Корея по обвинению в шпионаже.





По версии следствия, Пэк Вон Сун передавал иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну. По статье о шпионаже ему грозит от 10 до 20 лет колонии.