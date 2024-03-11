«Жизнь важнее куска железа»: автоблогеры оценили идею разрешить экстренным службам таранить другие машины

В Госдуму в конце апреля — начале мая внесут законопроект о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили. Об этом РИА Новости рассказал автор инициативы — депутат Сергей Колунов. Законопроектом, который сейчас разрабатывается, предлагается внести изменения в Гражданский и Уголовный кодексы, пояснил Колунов. Автоблогеры Алан Енилеев и Антон Ануфриев заявили Daily Storm, что одобряют подобную идею парламентария. Собеседники подчеркнули: жизнь человека важнее куска железа.





«Положительно отношусь к такому законопроекту. Жизнь людей важнее, чем автомобиль. Если выбирать между людьми и куском железа — приоритеты очевидны», — сказал Daily Storm Енилеев.





Его коллега Ануфриев заметил: в документе должно быть все детально прописано, чтобы тем же врачам не пришлось доказывать, «что они прям спасали жизнь, а не просто к кому-то ехали».





«Если [в законе] все будет обосновано и будет исполняться разумно — конечно, жизнь людей важнее, чем вмятины на бампере. Когда речь идет о спасении человека — думаю, это правильное решение. Жизнь важнее, чем техника», — заключил Ануфриев.





Депутат Сергей Колунов высказывался об этой инициативе, касающейся экстренных служб, еще летом 2023 года. Парламентарий отмечал, что пожарных следует наделить правом по своему усмотрению устранять препятствия на пути к горящим зданиям. Это нововведение поможет сэкономить драгоценное время для спасения человеческих жизней, убежден Колунов.





Он обратил внимание, что в законе уже существует понятие «крайняя необходимость», когда речь идет о спасении жизней, поэтому возможность сдвигать мешающие автомобили у пожарных есть и в настоящее время. Но на практике возникают сложные юридические последствия, признает депутат.





Также, по его мнению, автомобили спасателей и медиков нужно оснастить специальными силовыми бамперами. «Их еще «кенгурятниками» в народе называют. Но [оборудовать следует] не простыми, а «мягкими». Такое оборудование, во-первых, снизит ущерб самим машинам скорой и пожарной служб, а во-вторых — снизят ущерб тем машинам, которые они «толкают», — сказал в комментарии «Подъему» Колунов.





Если авто во дворе припарковано неправильно — в случае тарана владелец будет «решать вопрос» со страховой компанией и заплатит штраф, уточнил парламентарий. В случае когда парковка выполнена по всем правилам — хозяину машины выплатят компенсацию. При этом водитель автомобиля экстренной службы ответственность за обоснованный таран нести не будет, заверил депутат.