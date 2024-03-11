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Путин запретил размещать рекламу у иноагентов
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По действующему законодательству за нарушение «иноагентских» норм предусмотрены как административное, так и уголовное наказания undefined
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Путин запретил размещать рекламу у иноагентов

По действующему законодательству за нарушение «иноагентских» норм предусмотрены как административное, так и уголовное наказания

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламу таких ресурсов.


Ответственность за нарушение новых требований будут нести рекламодатель и рекламораспространитель. Документ опубликован на портале правовой информации.


Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иноагентах, предусмотрен штраф: для граждан — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч. За нарушение порядка деятельности иноагента или учрежденного им российского юрлица-иноагента, совершенное после двукратного привлечения его к административной ответственности в течение года, грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы.


Авторами законопроекта стали почти 400 депутатов Госдумы, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина и лидеров всех фракций, кроме «Новых людей». Один из авторов, глава комитета Госдумы Василий Пискарев говорил, что поправки запрещают в рекламных целях размещать гиперссылки на ресурсы иноагентов, но цитировать их с добавлением необходимой маркировки по-прежнему можно.


Володин указывал, что иностранные агенты в результате принятия закона о запрете рекламы на их платформах лишатся от 50 до 80% таких доходов. 

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Володин заявил, что иноагенты могут лишиться от 50% до 80% всех своих рекламных доходов

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Dailystorm - Володин заявил, что иноагенты могут лишиться от 50% до 80% всех своих рекламных доходов
#штраф #владимир путин #иноагент
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